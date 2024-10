"Ça devient flippant...": bloqués en Lybie plus de 15 heures, les joueurs du Nigéria ont boycotté leur match

Auparavant, le capitaine du Nigeria, William Troost-Ekong, avait affirmé que sa sélection ne ferait pas le trajet de trois heures en bus entre Al-Abraq, où elle a atterri, et Benina, en banlieue de Benghazi, et ne disputerait donc pas le match, en évoquant des questions de sécurité.

"En tant que capitaine de l'équipe et avec l'équipe, nous avons décidé de ne PAS jouer", avait-il posté sur les réseaux sociaux. "Laissons-leur les points." "Nous n'accepterons pas de voyager par la route ici, même avec la sécurité, ce n'est pas sûr. Nous ne pouvons qu'imaginer ce que serait l'hôtel ou la nourriture qu'on nous offrirait", a-t-il argué.

Victor Boniface, l'ancien attaquant de l'Union, avait aussi partagé son désarroi.

"Bloqués depuis bientôt treize heures, pas de nourriture, pas de wifi, pas d'endroit où dormir, on peut faire mieux @caf", avait-il écrit dans la matinée sur X à l'attention de la CAF. "Ça devient flippant... Nous voulons juste rentrer dans notre pays", a-t-il ajouté quelques heures plus tard.

