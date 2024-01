CAN: la Tunisie et le Mali se neutralisent (1-1)

La Tunisie et le Mali ont fait match nul 1 à 1 lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations, samedi à Korhogo.

Lassine Sinayoko (10e) a ouvert le score pour le Mali et la Tunisie a égalisé dix minutes plus tard par Hamza Rafia (20e) lors d'une rencontre ouverte et très disputée.

Le nul n'arrange finalement ni les Aigles maliens, pas encore qualifiés, ni les Aigles de Carthage, dont le dernier match contre l'Afrique du Sud mercredi prochain s'annonce dramatique.

La Namibie, deuxième avec trois points, joue dimanche contre l'Afrique du Sud, quatrième et dernière après sa défaite inaugurale contre le Mali (2-0).