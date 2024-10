Ce serait un énorme coup: l'Arabie Saoudite envisage de recruter Zinedine Zidane

L'Arabie Saoudite va sans doute devoir changer de sélectionneur. Roberto Mancini, l'actuel titulaire du poste, serait sur le point de jeter l'éponge. Ce dernier ne serait pas heureux sur place et ne parvient pas à trouver la parade, avec encore un nul contre Bahreïn et une défaite contre le Japon lors de la dernière trêve internationale. Sous contrat jusqu'en 2027, l'Italien chercherait une faille pour casser son contrat.

Le Corriere della Sera annonce que la fédération a déjà commencé à chercher un successeur. La piste prioritaire est d'ailleurs impressionnante, puisque l'Arabie Saoudite aimerait s'offrir Zinedine Zidane. L'entraîneur français est libre et pourrait recevoir une proposition financière colossale, même s'il est encore impossible de dire s'il aura, oui ou non, un réel intérêt pour cette fonction. Le journal cite d'ailleurs Hervé Renard comme un possible plan B.