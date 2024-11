"C'est dingue", "Vous rigolez ?": la blague de Carlo Ancelotti qui a fait trembler le vestiaire du Real Madrid

Il a notamment donné quelques anecdotes sur son vécu au Real Madrid, mais l'une d'entre elles sort du lot. Tout débute par un constat: Carlo Ancelotti est stupéfait par le rapport entre les joueurs de la génération actuelle et leur téléphone. "Il y a une autre maladie, la dépendance à leur téléphone. Je dois combattre ça", a même estimé le coach de 65 ans. De quoi faire naître l'idée d'une petite blague, qu'il a finalement tenté en face de ses joueurs.

Carlo Ancelotti et le Real Madrid se sont remis la tête à l'endroit ce samedi. Les Espagnols, battus par l'AC Milan en Ligue des Champions cette semaine, n'ont fait qu'une bouchée d'Osasuna, malgré les blessures de Rodrygo, Militao et Vazquez. De quoi donner un peu d'air à l'équipe, engluée dans une crise depuis quelques semaines déjà. Dans un entretien accordé au journal L'Equipe cette semaine, le tacticien italien est revenu sur sa gestion du vestiaire.

"Vous rigolez ?"

Tout commence lorsque Carlo Ancelotti découvre ses joueurs sur leurs téléphones après une séance ou une rencontre. Un peu lassé, l'Italien a alors légèrement haussé le ton. "Un jour, pour rire, je leur ai dit : 'Je suis fatigué de voir vos téléphones dans le vestiaire. À partir de maintenant, il n'y en aura plus'", a raconté Ancelotti. 'Quand vous arrivez à l'entraînement, vous le laissez' Les joueurs m'ont dit : "Vous rigolez ?" "Non, je suis très sérieux. Dès demain, ce sera comme ça." Et je suis parti", a-t-il poursuivi.

À lire aussi "Nous devons être inquiets": Carlo Ancelotti tape du poing sur la table après la défaite du Real Madrid

Visiblement, il n'a pas eu à attendre longtemps avant d'avoir droit à une réaction. "Après l'entraînement, la commission du capitaine est venue dans mon bureau : 'Vous ne pouvez pas faire ça. C'est dingue, ça ne peut pas arriver !'", ont-ils déclaré, sous les yeux médusés d'un Carlo Ancelotti qui a alors annoncé qu'il ne s'agissait que d'une petite blague. Le téléphone, on ne touche pas !