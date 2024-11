"Nous devons être inquiets": Carlo Ancelotti tape du poing sur la table après la défaite du Real Madrid

"Nous devons être inquiets", a déclaré l'Italien lors de sa conférence de presse. "C'est normal, je pense. Nous n'avons pas montré notre meilleur jeu aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à former un collectif. Cela doit changer et nous allons travailler dur là-dessus. L'équipe manque de discipline et cela nous fait concéder trop de buts. Les adversaires peuvent trop facilement créer des occasions dangereuses dans notre surface. Nous devons retrouver cette capacité à rebondir."

Pour le Real, c'était la deuxième défaite consécutive, après la claque 0-4 en Liga lors du Clasico contre le FC Barcelone. Le match de championnat de ce week-end à Valence a été reporté en raison des inondations dans la région. En Ligue des Champions, le tenant du titre est pour l'instant à la dix-septième place, avec six points après quatre matchs. Les huit premières équipes se qualifient directement pour les huitièmes de finale à l'issue de la phase de ligue, tandis que les équipes classées de la neuvième à la vingt-quatrième place jouent les barrages.