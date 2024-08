C'est génial: un joueur de D5 allemande quitte un match en hélicoptère pour assister au mariage de son ami

La Coupe d'Allemagne a relancé la saison de football dans le pays. Nos voisins ont ainsi pu retrouver les grands et moins grands clubs, qui se sont affrontés dans des matchs parfois déséquilibrés. Parmi les vainqueurs de ce premier tout, il y a le Greuther Fürth, qui a su dominer la formation du Schott Mainz, qui n'évolue qu'en cinquième division (0-2). Une rencontre qu'a débutée Etienne Portmann.

À lire aussi Nouvelle saison, même routine: Loïs Openda a inscrit son premier but de la saison avec Leipzig

Mais ce dernier n'a joué que 61 minutes. En effet, à ce moment-là, le joueur a quitté le terrain en vitesse avant de regagner le vestiaire et de ressortir... en costume. Il s'est alors rendu dans un hélicoptère qui l'attendait à côté du stade et s'est envolé, direction le mariage d'un de ses amis, dont il était le témoin. Portmann avait prévu le coup et estimait que jouer une heure en Coupe ne l'empêcherait pas d'arriver à l'heure pour la cérémonie.

Voilà, chacun son samedi, finalement.