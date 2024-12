C'est un petit phénomène: ce jeune Belge de 18 ans inscrit un superbe but avec les jeunes de l'Ajax

Rayane Bounida est déjà bien connu des amateurs de football belge. Ce milieu offensif, qui peut aussi évoluer sur une aile, avait été formé à Anderlecht avant de partir, à 16 ans seulement, vers l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais le laisse progresser avec les U19, mais hier, ils l'ont promu avec l'équipe réserve. Il a ainsi fait ses débuts chez les professionnels en montant en jeu en division 2.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a soigné son entrée. Monté au jeu à la 86ème minute, Bounida a ouvert son compteur but dans le temps additionnel. Un beau crochet d'abord, une bonne frappe ensuite et le tour était joué. De quoi lancer un peu plus sa carrière, lui qui rêve désormais de s'installer durablement chez les U23 avant de faire le grand saut vers l'équipe première.