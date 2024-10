Conference League: le Cercle de Bruges en plante 6, Chelsea domine Gand

Les Brugeois se sont très largement imposés 6-2 face aux Suisses. Alan Minda (3e), Kevin Denkey (25e, 43e, 54e), Gary Magnée (63e, 68e) ont inscrit les buts brugeois. Kevin Csoboth (58e) et Felix Mambimbi (81e) ont sauvé l'honneur pour Saint-Gall. Si Saint-Gall a été la première équipe à se porter à l'attaque, ce sont bien les Brugeois qui ouvraient la marque.

Sur un contre bien joué entre Denkey et Minda, ce dernier décochait une frappe pleine lucarne qui entrait avec l'aide de la barre (3e). Il n'y en avait plus que pour le Cercle ensuite. Denkey (13e, 15e), Minda (13e) ou Thibo Somers (19e) n'étaient à chaque fois pas loin de doubler la mise. C'est finalement peu avant la demi-heure que l'attaquant togolais, à la retourne, faisait trembler les filets pour mettre le Cercle sur orbite (25e). Coup dur à la demi-heure pour les Brugeois qui perdaient leur gardien, Warleson, sur blessure (32e). Peu décontenancés par cette perte, les locaux plantaient un troisième but, via Denkey (43e).