"Dernière fois": l'entraîneur du Real Madrid pète un plomb et menace de boycotter des matchs

Seulement trois jours après un effort titanesque pour éliminer l'Atlético aux tirs au but en huitième de finale de la Ligue des champions, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a confirmé que le géant espagnol, vainqueur samedi 2-1 à Villarreal, "ne jouerait plus jamais" sans avoir 72 heures de repos au minimum.

"Cette équipe a quelque chose de spécial, du caractère et de l'engagement. On ne peut que remercier ces joueurs qui ont fait des efforts hors du commun depuis le 3 janvier jusqu'à aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. C'est la dernière fois que nous jouons un match avec moins de 72 heures de repos, nous ne le ferons plus jamais. Nous avons demandé deux fois à la ligue de changer l'heure du match et rien ne s'est passé, mais c'est la dernière fois", a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Le technicien italien, qui peste régulièrement contre un calendrier "intenable", avait déjà appelé vendredi la Liga à respecter cette norme officielle de 72 heures fixée par la Fifa, dénonçant une programmation qui privilégie l'argent à la santé des joueurs.