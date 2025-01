Deux assists pour De Bruyne, un but pour Jérémy Doku: le festival de nos Diables Rouges à Manchester City

En déplacement à Ipswich Town, Manchester City savait qu'il fallait gagner pour se repositionner au classement et jouer les places européennes. Si Ipswich a résisté en début de rencontre, les Citizens ont plié la rencontre en l'espace d'un quart d'heure via des buts de Phil Phoden (27e,0-1 de Kovacic (30e, 0-2) et un nouveau but de Phil Phoden (42e, 0-3) en première période.

Une première période où Kevin De Bruyne a été passeur décisif sur le premier et le troisième but. En deuxième période, c'est un but 100% belge qui a permis aux Skyblues d'accroître leur avance. Kevin De Bruyne, pour son troisième assist de la soirée, a trouvé Jérémy Doku qui s'est également invité au tableau des buteurs (49e, 0-4). Après son but, Jérémy Doku s'est mué en passeur pour permettre à Erling Haaland de fêter sa récente prolongation de contrat par un but (57e, 0-5). Manchester City a encore marqué un 6e et ultime but via son jeune milieu anglais James McAtee (69e, 0-6).

Au terme de cette rencontre, Kevin De Bruyne remonte à la quatrième place des meilleurs passeurs de Premier League, avec 7 offrandes en 15 rencontres disputées.