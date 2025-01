"Discours apocalyptique", "Tentative de déstabilisation": le président du Barça flingue ses rivaux après la réinscription d'Olmo

Sous pression, le président du FC Barcelone Joan Laporta s'est félicité mardi de la réinscription temporaire de Dani Olmo et Pau Victor, dont les licences avaient été annulées par la Liga, et dénoncé des "tentatives de déstabilisation" contre son club.

"Nous sommes revenus à la règle du 1-1 (1 euro généré, 1 euro à dépenser, NDLR) du fair-play financier, ce qui nous permet désormais de recruter normalement et d'inscrire des joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor. Cela confirme la force du FC Barcelone et démonte un certain discours apocalyptique", a déclaré Laporta lors d'une longue conférence de presse de près de deux heures.

Le président barcelonais, publiquement critiqué pour sa gestion par plusieurs groupes de supporters et figures du club, a dénoncé des "tentatives de déstabilisation de l'extérieur et de l'intérieur" visant à dégrader l'image du Barça, la décision du Conseil Supérieur des Sports d'accorder la réinscription temporaire des deux joueurs espagnols ayant été perçue comme injuste par plusieurs clubs de Liga et par son président Javier Tebas.