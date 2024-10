En galère, Manchester United demande à son rival de transporter ses joueurs au Ballon d'Or... et se fait recaler

Les joueurs de Manchester United Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo doivent se rendre à la cérémonie du Ballon d'Or, ce lundi. Leur club a demandé au rival de les emmener, mais ce dernier a refusé.

C'est une situation pour le moins étonnante que nous relatent divers médias anglais, le Daily Mail en tête. Lundi, le gratin du football mondial se réunira au Théâtre du Châtelet à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or. Nombreux sont les joueurs et les entraîneurs à se rendre sur place, mais pour s'y rendre, il faut trouver un moyen de déplacement. Manchester United, qui est en train de travailler sur une réduction de ses coûts, a refusé d'affréter un avion privé pour envoyer ses deux joueurs, Garnacho et Mainoo, nommés au Prix Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur de l'année.

Ils ont donc demandé de l'aide à leur rival historique, Manchester City. Les Skyblues ont 8 représentants nommés et ont donc un jet privé à disposition. La direction de United a pris contact avec celle de City pour demander de transporter Mainoo et Garnacho dans le même avion. La réponse est claire: désolé, mais ce n'est pas possible. Selon le Daily Mail, City aurait en réalité avancé l'argument du manque de place dans l'appareil pour décliner la proposition.

Il reste moins de deux jours pour trouver une solution pour les joueurs des Red Devils.