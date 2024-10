Equipe de France: Nkunku, un retour plein d'appétit

Seize mois après, Christopher Nkunku retrouve l'équipe de France et a "faim" de jouer et de montrer ses qualités, mais pas forcément pour remplacer le néo-retraité Antoine Griezmann lors des matches contre Israël et la Belgique.

"Ça m'a manqué", lance l'attaquant de Chelsea en conférence de presse à Clairefontaine. Après de longs séjours à l'infirmerie ces deux dernières saisons, il est "très heureux après plus d'un an d'absence" en sélection.