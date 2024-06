Euro-2024: "La force de cette Italie s'exprimera durant ce tournoi", assure Scamacca

"Nous sommes un groupe jeune, un nouveau cycle a commencé et il nous a fallu un peu de temps pour montrer notre force", a déclaré Scamacca en conférence de presse.

"Cette force s'exprimera durant ce tournoi, nous sommes prêts, je me sens bien, j'espère aider cette équipe à aller le plus loin possible", a-t-il poursuivi.

S'il n'a inscrit qu'un but sous le maillot italien en seize sélections, Scamacca, 25 ans, est présenté comme la réponse au manque récurrent d'efficacité offensive de l'Italie qui a souffert pour décrocher son billet pour l'Euro allemand.

L'attaquant au parcours sinueux, qui a déjà connu huit clubs dont West Ham (2022-23) où il ne s'est pas imposé, a trouvé ses marques à l'Atalanta avec qui il a remporté la Ligue Europa en battant le Bayer Leverkusen en finale (1-0) en mai dernier.