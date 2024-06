Euro-2024: la France et l'incertitude Mbappé

A l'entraînement, le capitaine des Bleus touché lundi contre l'Autriche a fait une apparition très remarquée, avec un masque bleu-blanc-rouge décoré du coq gaulois, des deux étoiles de champion du monde et des initiales KM.

Mais l'article 42 de l'UEFA sur les vêtements et accessoires proscrit les ustensiles bariolés, ils doivent être unicolores et sans signe distinctif. Si Mbappé joue contre les Pays-Bas, ce ne sera pas avec ce masque-là.

- "Jusqu'au dernier moment" -

Le vice-capitaine Antoine Griezmann n'a pas non plus levé le voile sur la participation de la super star des Bleus au match vendredi soir (21h00). "Kylian va très bien, le nez est un peu dégonflé. On verra jusqu'au dernier moment ses sensations", a-t-il ajouté.