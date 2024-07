Euro-2024: les héros espagnols fêtés à Madrid

OSCAR DEL POZO

Les champions d'Europe espagnols ont reçu un accueil triomphal lundi à Madrid, où des milliers et des milliers de personnes se sont pressées dans les rues pour les saluer au lendemain de leur sacre en finale face à l'Angleterre (2-1).

Après avoir été reçus par le roi Felipe VI puis par le président du gouvernement, Pedro Sanchez, les héros de Berlin ont sillonné les rues de la capitale espagnole à bord d'un bus rouge marqué d'une inscription en anglais, "It's only the beginnng" (ce n'est que le début).