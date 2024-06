Euro-2024: Ngolo Kanté, comme si de rien n'était

Mais celui qui était l'immense surprise de la liste de Didier Deschamps a encore un souffle de jeune homme et la même intensité, qu'il joue à Al-Ittihad ou à Chelsea comme à ses plus grandes heures.

Avec son N.13 sur le dos, le petit milieu de terrain a encore été partout vendredi sur la pelouse de Leipzig et, par moments, tout est difficile à croire: son âge (33 ans), comme le championnat qui l'accueille depuis un an, celui d'Arabie Saoudite.

Alors que sa convocation répondait en grande partie à la nécessité de couvrir l'absence initiale d'Aurélien Tchouaméni, qui n'a pas pu jouer contre l'Autriche, la présence vendredi de l'ancien Madrilène a permis à "NG" d'évoluer très haut, plutôt à droite.

Là, il a tout fait. Toujours disponible, il a touché une quantité invraisemblable de ballons, alternant récupérations, jeu court et même jeu long.

Il a dirigé du geste les uns et les autres, il a régulé le trafic et donné le tempo, qu'il a même ralenti lors de la fin de la première période, avant de réappuyer sur l’accélérateur autour de l'heure de jeu lors du temps le plus fort des Bleus.

Au bout du compte, on l'a vu dans toutes les positions et toutes les situations. A la 14e minute, c'est lui a qui a servi Antoine Griezmann comme un N.10 pour une très belle occasion française. A la 65e, une autre de ses passes pour son capitaine, lumineuse, aurait encore pu être décisive avec un peu de réussite.

Dans un registre plus habituel, il a aussi contré la frappe de Tijjani Reijnders (28e). Il a aussi frappé au-dessus (52e) et a même proposé un appel tranchant à gauche, comme un ailier ou un N.9 aux jambes légères (59e). Et puis, comme toujours, il a compensé, coupé les trajectoires et couru, couru et encore couru.

Quand il lui avait été dit avant le début de l'Euro que sa saison loin de l'Europe pourrait lui avoir coûté quelque chose au plan de l'intensité athlétique, le champion du monde 2018 avait répondu dans un sourire. "En Arabie saoudite, j'ai pu jouer une saison complète, enchaîner pas mal de matches", avait-il dit.

Il enchaîne encore à l'Euro et avec quel succès ! Vendredi, il a de nouveau été élu homme du match, comme lors de la première rencontre face à l'Autriche.