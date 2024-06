Euro-2024/France: le cas Griezmann

Le joueur aux 132 sélections (44 buts) n'a logiquement que peu goûté d'être relégué au rang de remplaçant, lui qui détient le record d'apparitions consécutives en équipe de France (84 entre août 2017 et novembre 2023). Mais il s'est montré plutôt joyeux et à l'aise durant l'entraînement de jeudi, signe que son moral n'est pas totalement atteint.

Placé près de l'attaquant de pointe contre l'Autriche et les Pays-Bas, contrairement aux schémas tactiques utilisés au Mondial-2022 et ces derniers mois, Griezmann a été trop éloigné du coeur du jeu et n'a pas eu son influence habituelle. Il a également été d'une incroyable maladresse face aux Néerlandais, gâchant notamment deux occasions en or.

S'il était réintégré comme titulaire, viendrait-il compléter le milieu de terrain ou serait-il de nouveau obligé d'évoluer plus haut, au risque de limiter son pouvoir dans la construction et de pousser peut-être le sélectionneur à sacrifier un autre élément offensif? C'est tout l'enjeu de la réflexion du staff tricolore.

"C'est un joueur primordial pour nous. On sait que c'est le dépositaire de notre jeu. C'est par lui que passent tous les circuits de passes. Il a cette responsabilité-là. C'est un joueur exceptionnel", a tranché Aurélien Tchouaméni la semaine dernière.

La balle est désormais dans le camp de Didier Deschamps.