Foot: le feu follet Eden Hazard raccroche à 32 ans

Flamboyant et titré avec Lille et Chelsea, mais rattrapé par les blessures avec le Real, l'attaquant belge Eden Hazard, sans club depuis son départ de Madrid en juin, a annoncé mardi sa retraite à l'âge de 32 ans.

"Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matches disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel", a écrit sur Instagram le joueur, troisième du Mondial en 2018 avec la Belgique.