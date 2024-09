Foot: Manchester City contre Arsenal, le roi et son dauphin déjà au duel

"C'est un grand joueur, un des meilleurs au monde. C'est difficile de jouer contre lui mais la saison dernière, on a tout donné pour le stopper et il n'a pas réussi (à marquer)", s'est souvenu l'international tricolore cette semaine au micro de FOX Sports.

"S'ils continuent à jouer ensemble, on finira par parler de Saliba et Gabriel comme des deux binômes les plus remarquables de ma génération: John Terry et Ricardo Carvalho de Chelsea, Rio Ferdinand et Nemanja Vidic de Manchester United", a écrit l'ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, dans le Telegraph.

- Calendrier déséquilibré -

Les "Gunners" font cependant face à deux handicaps à l'heure d'affronter l'actuel leader. D'une, ils seront sans leur capitaine Martin Odegaard, blessé. De deux, ils arrivent désavantagés par le calendrier.

Le voyage à Manchester, une semaine après la victoire à Tottenham (1-0), tombe trois jours après le match de Ligue des champions chez l'Atalanta Bergame (0-0). Manchester City, à l'inverse, dispute son troisième match consécutif à la maison, quatre jours après la venue de l'Inter Milan (0-0).

"Je vais vous faire une liste pour les six dernières années du nombre de fois où nous avons eu ce désavantage d'affronter des adversaires difficiles avec des jours de récupération en moins. J'ai une liste énorme à vous montrer", a répondu vendredi Guardiola, avant de concéder: "bien sûr, c'est un petit avantage".

Oli SCARFF

Arteta ne s'est pas lamenté sur son sort. "C'est extrêmement rare d'enchaîner dans ces conditions trois gros matches à l'extérieur en six jours, mais c'est ainsi, donc on s'est préparé pour cela, à la fois physiquement, mentalement et tactiquement".

Les deux camps se sont unis pour relativiser la portée du résultat de dimanche dans la course au titre, à huit mois de la ligne d'arrivée.

"En ce qui concerne le classement, ce n'est pas vraiment important. Ca le sera quand nous irons à Londres en deuxième moitié de saison", a minimisé Guardiola.

Pour Arsenal, gagner en terre ennemie apporterait tout de même un supplément de confiance et d'énergie. Manchester City, chez lui, n'a plus perdu en championnat depuis la venue de Brentford (1-2) en novembre 2022.