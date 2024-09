Foot: Manchester City contre Premier League, bataille spectaculaire à l'issue incertaine

La Premier League, dont le rôle est d'organiser et réguler le puissant championnat anglais, a renvoyé Manchester City devant une commission indépendante en février 2023, soupçonnant le club de possibles malversations financières entre 2009 et 2018.

Le "procès sportif du siècle", comme l'a surnommé la presse, opposant Manchester City et la Premier League à partir de lundi, porte sur de possibles malversations financières et fait planer la menace d'une sanction vertigineuse pour le club de Pep Guardiola.

Cette annonce a fait l'effet d'une bombe dans le royaume et bien au-delà, autant par l'ampleur des faits reprochés que par le pedigree de l'accusé. Depuis, l'attente s'est éternisée, générant de la frustration chez les parties et notamment City, qui clame son innocence et assure disposer de "preuves irréfutables" pour sa défense.

Le développement est venu jeudi de la presse britannique : selon elle, les trois membres de la commission indépendante vont auditionner les deux camps à partir de lundi, de manière confidentielle et dans un lieu inconnu.

Les échanges devraient durer deux mois, avec un verdict attendu début 2025. La possibilité d'un appel repousse l'épilogue à plusieurs semaines, voire mois.