Huit buts, une égalisation en toute fin de match: Barcelone et l'Atlético Madrid partagent au terme d'un match fou en demi-finale aller de Coupe du Roi

Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid se sont quittés sur un partage spectaculaire 4-4 en demi-finale aller de la Coupe du Roi, la coupe d'Espagne de football, mardi.

Le colosse scandinave, déjà buteur dans le temps additionnel pour offrir la victoire en Liga aux Colchoneros au stade olympique de Montjuic en décembre (2-1), a encore frappé à la 93e minute pour éviter la défaite et préserver les chances de qualification de son équipe au terme d'un scenario dingue (4-4).

Mené 4-2 à quelques instants du coup de sifflet final, l'Atlético Madrid a arraché un nul fou (4-4) mardi sur la pelouse du FC Barcelone en demi-finale aller de la Coupe du Roi, grâce à un nouveau but de son joker norvégien Alexander Sorloth.

Douché coup sur coup en tout début de match par l'Argentin Julian Alvarez (1e, 1-0) et l'attaquant français Antoine Griezmann (6e, 2-0), le Barça avait pourtant parfaitement réagi en marquant trois buts en vingt minutes, inscrits par le meneur de jeu espagnol Pedri (19e, 2-1) et les deux défenseurs centraux Pau Cubarsi (21e, 2-2) et Iñigo Martinez (41e, 3-2).

Le Polonais Robert Lewandowski, entré en jeu quelques instants plus tôt, a creusé l'écart en seconde période (74e, 4-2), mais l'Espagnol Marcos Llorente a relancé le suspense à la 84e minute (4-3), avant l'apparition salvatrice de Sorloth dans le temps additionnel (90e+3, 4-4).

Côté belge, Axel Witsel est resté sur le banc toute la rencontre.