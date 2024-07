Il aura joué 131 matchs: Thomas Müller met un terme à sa carrière internationale

Thomas Müller met un terme à sa carrière internationale avec l'Allemagne, a annoncé mercredi le journal allemand BILD. L'attaquant de 34 ans a porté 131 fois le maillot de l'équipe nationale et inscrit 45 buts.

Vendredi dernier encore, il est entré en jeu en tant que remplaçant lors du quart de finale de l'Euro contre l'Espagne, match perdu 2-1 après prolongations. Champion du monde en 2014, Müller est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin 2025. Cette saison, il sera dirigé par Vincent Kompany, nouvel entraîneur principal du Bayern.

Müller a débuté en équipe nationale en mars 2010 lors d'un match amical contre l'Argentine (défaite 0-1). Il a participé aux Coupes du monde de 2010 en Afrique du Sud (troisième place), 2014 au Brésil (victoire), 2018 en Russie (élimination en phase de groupes) et 2022 au Qatar (élimination en phase de groupes). Il a également pris part aux Euro de 2012 en Pologne et en Ukraine (demi-finale), 2016 en France (demi-finale), 2021 à travers l'Europe (huitième de finale) et 2024 en Allemagne (quart de finale).