Il croit tuer un cycliste et se retrouve au commissariat... en pleine coupe du monde: l'anecdote folle d'une star espagnole

Imaginez, vous jouez une coupe du monde quand soudain, vous vous retrouvez dans un commissariat allemand. Voilà ce qu'a vécu Cesc Fabregas, qui a dévoilé cette anecdote folle dans le podcast The Rest is Football. Cette histoire remonte à la coupe du monde 2006, organisée chez nos voisins allemands. Alors âgé de 19 ans, Fabregas découvrait ainsi la plus grande compétition de football au monde.

"Tout le monde s'inquiétait"

Le premier match s'était très bien déroulé pour l'Espagne, qui avait surclassé l'Ukraine 4-0. Dans la foulée de ce succès probant, toute l'équipe s'est rendue dans un resaurant japonais. Fabregas était dans une voiture quand il a rencontré un problème. "En descendant, je n’ai pas vraiment regardé, j’ai ouvert ma portière et il y avait un cycliste qui arrivait vite. Il a heurté la portière et il a volé. Je ne savais pas quoi faire. J’ai vu le cycliste sur le sol, inconscient et en sang. Heureusement qu’il avait un casque. Tout le monde s’inquiétait", raconte Fabregas.