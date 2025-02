Il est accusé de racisme: l'énorme suspension de José Mourinho en Turquie

L'entraîneur du Fenerbahçe José Mourinho va être suspendu pour 4 rencontres et devra payer une amende d'environ 43.000 euros. L'entraîneur portugais est accusé d'avoir tenu des propos racistes par Galatasaray, à l'issue du partage 0-0 lors du derby entre les deux rivaux stambouliotes.

L'entraîneur avait, selon un communiqué de la Fédération turque de football (TFF), "accusé le football turc de chaos et de désordre avec des déclarations insultantes et offensantes à l'égard de la communauté du football turc et de tous les arbitres turcs" après la rencontre. Pour ces propos, la TFF a prononcé une suspension de deux matchs à l'encontre de Mourinho.

José Mourinho a également reçu deux autres matchs de suspension de la TFF, car il a affirmé que "le banc de Galatasaray avait sauté comme des singes" après une décision arbitrale. La TFF a considéré les dires du 'Special One' comme des propos racistes, ce que Fenerbahçe réfute, affirmant que ses propos ont été sortis de leur contexte.