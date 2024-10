Il marque et fait la promo... de sa nouvelle chanson: la célébration surprenante de Noa Lang au PSV

Le club d'Eindhoven a pris deux buts d'avance en première période via Ricardo Pepi (9e, 1-0) et l'ancien joueur du Club Bruges Noa Lang (40e, 2-0). Noa Lang, justement, a fait parler de lui en célébrant cette réalisation. Comment ? En allant chercher un maillot faisant référence à son nouveau single, Damage, qu'il a dévoilé cette semaine.

Bakayoko aussi buteur

La carte rouge de Younes Namli (44e) a compliqué davantage la tâche des visiteurs et Malik Tillman a inscrit le 3-0 peu après le repos (51e). Pepi s'est ensuite offert un doublé (58e, 4-0) et un but contre son camp de Jasper Schendelaar a fixé le score à 5-0 (71e).

Monté au jeu après 74 minutes, Bakayoko a inscrit son troisième but de la saison d'une frappe à l'entrée du grand rectangle dans les derniers instants (89e, 6-0). Avec une 10e victoire en autant de rencontres, le PSV caracole en tête du championnat néerlandais avec 30 points, huit de plus qu'Utrecht, 2e avec deux matches en moins.