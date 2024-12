Il a transpercé la défense en une passe: l'inspiration géniale de Youri Tielemans face à Manchester City

Malheureusement pour Tielemans, il ne sera pas crédité d'un assist, qui aurait été mérité, puisque Rogers a ensuite décidé d'offrir le but à Duran pour l'ouverture du score.

Quelle ouverture de Tielemans ! Derrière, Duran ne tremble pas et les Villans prennent l'avantage ! #PremierLeague #PL #AVLMCI pic.twitter.com/KXMPO3IZke

Dans ce choc entre Aston Villa et Manchester City, on notera également la présence d'Amadou Onana, au marquage sur Foden, tandis que chez les Cityzens, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku sont sur le banc. Youri Tielemans est, lui, la pointe haute du triangle médian des Villans.