Il vise le banc du Barça et de l'Espagne: les énormes ambitions d'Andres Iniesta après sa retraite

Andres Iniesta n'est désormais plus un joueur de football. La légende de l'Espagne et du Barça a annoncé son départ à la retraite mardi, mettant fin à une carrière remarquable, qui lui a offert l'un des plus grands palmarès de l'histoire de son sport. Dans la foulée, il avait annoncé son intention de passer ses diplômes pour devenir entraîneur, un métier qui le fait rêver, lui qui a envie de rester proche des terrains le plus longtemps possible.

Dans une interview accordée au journal Sport, l'Espagnol est revenu sur ses projets à venir. S'il ne cache pas son intention de s'inspirer de la philosophie de Pep Guardiola, avec qui il a collectionné les trophées au Barça, il a aussi révélé être attiré par deux postes en particulier. Le premier ? Celui du FC Barcelone, forcément. "Je n'y pense même pas... Pour l'instant, je veux commencer à m'entraîner, apprendre tout ce qu'il y a à apprendre en dehors du terrain et, à partir de là, nous verrons ce qui se passera. Être entraîneur du Barça, c'est quelque chose de très important, mais pour l'instant, je veux progresser et voir ce qui se passe", a reconnu Iniesta.