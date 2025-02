Ils s'insultent, sont exclus... puis se font un câlin: l'embrouille surprenante entre Will Still et un entraîneur français

Deux buts des attaquants M'Bala Nzola (1) et Jeremy Agbonifo (61), l'une des recrues du mercato, ont permis aux Nordistes de contrôler sans sueurs froides une rencontre marquée par l'exclusion simultanée des deux entraîneurs Jean-Louis Gasset et Will Still (26) après une altercation.

La phase a d'ailleurs de quoi faire sourire. Alors que la VAR allait intervenir pour une phase litigieuse, les deux hommes se sont criés dessus comme on le voit souvent dans de telles rencontres. L'arbitre, qui a affirmé avoir entendu des insultes entre les deux coachs, a décidé d'intervenir en donnant un carton rouge à chacun. Abasourdis, Still et Gasset se sont ensuite fait un câlin, comme pour prouver à l'arbitre qu'il n'y avait pas de problème.