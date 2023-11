Incidents OM/OL: Grosso attend "des décisions importantes" pour améliorer la sécurité

"On ne doit pas attendre quelque chose d'encore plus grave pour prendre des décisions importantes", a déclaré l'Italien lors de sa première conférence de presse depuis les incidents qui ont conduit à l'annulation du match.

"Il y a eu une chose inacceptable et on ne peut pas passer au-dessus", a-t-il insisté, l'oeil gauche encore tuméfié et une partie de ses blessures dissimulées par une casquette enfoncée sur son crâne. "Ça va mieux, ça doit aller mieux", a-t-il toutefois précisé.

L'entraîneur italien s'est ensuite interrogé sur le dispositif de sécurité qui avait été prévu pour ce déplacement à haut risque.

"J'ai l'impression que nous avons suivi un parcours que l'on ne devait pas suivre", a-t-il notamment avancé, ajoutant: "Nous arrivions vers un stade avec une escorte formée de deux motos et deux voitures de police et à la fin, nous sommes sortis avec 25 camionnettes et 20 motos. J'ai l'impression que l'on essaie de faire les choses après alors que les décisions doivent être prises avant."