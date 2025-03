"Insulter une mère et un père décédé...": Adrien Rabiot réagit aux banderoles déployées par les supporters du PSG et détruit Nasser al-Khelaïfi

De retour au Parc des Princes sous le maillot de l'OM, Adrien Rabiot a été pris pour cible par des supporters parisiens, ce dimanche soir. Aujourd'hui, le Français a répondu sur ses réseaux sociaux et il s'en prend même à Nasser al-Khelaïfi.

Des chants insultants ont été entonnés dimanche par les supporters parisiens de la tribune Auteuil du Parc des princes à l'encontre des joueurs marseillais lors du "Classique" de Ligue 1 entre le PSG et l'OM (3-1).

Dès le début du match, les supporters parisiens de la tribune Auteuil ont repris à plusieurs reprises ces chants. Ils ont également insulté le capitaine de l'OM et ancien joueur du PSG Adrien Rabiot.

Plusieurs banderoles scandaleuses ont aussi été déployées à l'encontre de l'ancien Parisien. "Loyauté pour les hommes, tahison pour les p*tes, telle mère, tel fils", pouvait-on lire dans les tribunes du virage. Un autre message concernant une nouvelle fois la mère du joueur a également été passé. "Vero, c'est lequel son vrai père?", ont écrit les ultras alors que le père de Rabiot est décédé en 2019 après avoir souffert pendant 12 ans d'un ""locked-in syndrome" provoqué par un grave AVC.

"Insulter une mère et un père décédé... Tout se paye un jour, vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas", a répondu Adrien Rabiot, ce lundi, en story Instagram.