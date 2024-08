Italie: l'Inter contrarié malgré Thuram, l'AC Milan arrache le nul

MARCO BERTORELLO

Marcus Thuram a inscrit un doublé, mais l'Inter Milan a dû se contenter d'un nul (2-2) face au Genoa, tout comme l'AC Milan revenu miraculeusement à la hauteur du Torino dans le temps additionnel (2-2), samedi en ouverture du Championnat d'Italie 2024-25.

L'Inter ne rééditera pas son impressionnant départ de la saison dernière: alors qu'il avait enchaîné cinq victoires de suite entre août et septembre 2023, le champion d'Italie en titre a déjà gaspillé deux points et encaissé plus de buts (2) que lors des cinq premières journées (1) de la saison 2023-24.