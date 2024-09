Italie: Naples contrarie la Juventus dans son stade

C'est Naples, désormais entraîné par Antonio Conte, qui s'est créé les occasions les plus nettes par Romelu Lukaku (45+1e), dont la tête à bout portant a été détournée in extremis par Michele Di Gregorio, et une frappe de Matteo Politano, juste au-dessus de la transversale turinoise (55e).

Au classement de la Serie A dominée provisoirement par l'inattendu Torino (11 pts), vainqueur à Vérone vendredi (3-2), Naples reste 3e (10 pts) et la Juventus 4e (9 pts).

Dans l'après-midi de samedi, le promu Venise a signé sa première victoire de la saison face au Genoa (2-0) et a bondi à la 14e place (4 pts).