JO-2024/Foot: Thierry Henry, star contrariée, Olympien convaincu

Comme tout le groupe France, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, le joueur le plus âgé de l'équipe, le plus connu également, témoigne d'une déférence particulière à l'égard de son entraîneur.

"Henry m’a expliqué ses ambitions et sa volonté de bien jouer. On n'a parlé que de football. Donc c’est pour ça que ça m’a donné encore plus envie de venir. (...) Il m’a pris en tant que joueur et pas en tant que cadre ou en tant que 'tonton'" expliquait 'le Général', plus appelé en Bleu depuis novembre 2017.

Mais l'entregent de Thierry Henry n'a pas pu faire plus de miracle, empêché par la FIFA, qui n'inscrit pas dans son calendrier le tournoi olympique de football et n'oblige pas les clubs propriétaires à libérer leurs joueurs.

"Titi" n'a attiré ni Mbappé, ni Griezmann, ni Barcola, ni encore Zaïre-Emery que la France espérait, mais qui regarderont les Jeux de Paris depuis leurs clubs respectifs. Contraint, contrarié, Henry ne s'est pas démonté.

- La coupe de Carl Lewis -

Emmanuel Dunand

Fou de sport, jamais avare de ses souvenirs de JO, de Marie-José Pérec, "il n’y personne au-dessus d'elle", à Carl Lewis dont il se faisait la coupe de cheveux ou Michael Johnson dont il imitait la façon de courir, l'ancien attaquant s'est fixé, avec ses joueurs, l'objectif de remporter la médaille d'or olympique.

Grâce à un jeu séduisant. En matches de préparation, les publics de Bayonne et Toulon ont eu un aperçu du football offensif qu'il prône avec une triplette d'attaquants, Olise-Lacazette-Mateta, taillée pour faire des ravages dans les défenses adverses: les Bleuets ont inscrit 12 buts en trois rencontres.

Ainsi, Henry espère marquer les esprits lors des Jeux de Paris. Et inscrire son nom sur les tablettes olympiques comme ses amis Tony Parker et Teddy Riner.

Devenir ainsi un Olympien convaincant en somme, après avoir été un Olympien convaincu.