Johan Neeskens, une ancienne star du football néerlandais, est décédé à 73 ans

Surnommé "Johan II", Neeskens a brillé dans l'ombre de son prestigieux aîné, avec qui il partageait le prénom, tant à l'Ajax Amsterdam (entre 1970 et 1974) qu'au FC Barcelone (entre 1974 et 1979) ou avec les Pays-Bas (de 1970 à 1981).

Elément indispensable du football total créé par l'Ajax, il a remporté trois Coupes d'Europe des clubs champions consécutives avec les Amstellodamois (1971, 1972, 1973), une Coupe intercontinentale (1972), une Supercoupe d'Europe (1973), deux titres de champion des Pays-Bas et deux Coupes nationales. Il a ensuite rejoint en 1974 Johan Cruyff au Barça que le triple Ballon d'Or avait rallié douze mois plus tôt. Il y décrochera une Coupe d'Espagne et une Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes.