Kevin De Bruyne élu: voici le onze de l'année selon 21.000 joueurs professionnels

Le Brésilien Ederson a été élu comme gardien et l'Espagnol Dani Carvajal, l'Allemand Antonio Rüdiger et le Néerlandais Virgil van Dijk comme défenseurs. Rodri, l'Allemand Toni Kroos et l'Anglais Jude Bellingham accompagnent De Bruyne au milieu de terrain. Le Français Kylian Mbappé, le Brésilien Vinicius et le Norvégien Erling Haaland forment le trio d'attaque.

Plus de 21.000 joueurs de 70 pays ont participé au vote. Le FIFPRO World 11 est le seul prix entièrement déterminé par les footballeurs eux-mêmes. La période prise en compte pour les prestations s'étale du 21 août 2023 au 14 juillet 2024. Kevin De Bruyne 33, ans, a justement été absent plusieurs mois au cours de la première moitié de la saison dernière en raison d'une blessure. "KDB" était le seul Diable Rouge parmi les 26 finalistes.

Chaque équipe est composée d'un gardien de but, de trois défenseurs, de trois milieux de terrain et de trois attaquants. La dernière place disponible est attribuée au joueur de champ qui a reçu le plus grand nombre de voix.

Du côté des dames, le onze a également été dévoilé avec, entre autres, cinq Anglaises: Mary Earps, Lucy Bronze, Alex Greenwood, Keira Walsh et Lauren James et trois Espagnoles: Olga Carmona, Aitana Bonmati et Alexia Putellas).

Les deux équipes