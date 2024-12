Vers un duo Messi-De Bruyne ? Le projet complètement dingue d'un club américain pour 2025

L'Inter Miami aurait, selon le Mirror et divers médias américains, décidé de foncer sur Kevin De Bruyne. Le club américain voudrait tout faire pour convaincre le Diable Rouge de les rejoindre en MLS.

Ce serait sans doute déjà l'un des plus gros transferts de l'année 2025. Kevin De Bruyne, dont le contrat à Manchester City expirera à la fin du mois de juin, va devoir prendre une décision. Si son club envisage toujours de le prolonger d'un an, d'autres formations sont sur la balle pour tenter de convaincre le Diable Rouge de les rejoindre.

Un duo Messi-De Bruyne ?

Selon le Mirror et le Daily Star, l'Inter Miami de David Beckham aimerait ainsi récupérer De Bruyne l'été prochain. Il en aurait même fait une cible prioritaire et aimerait l'associer à Lionel Messi et Luis Suarez pour tenter de survoler la MLS dans la foulée. Aucun contact n'a encore été établi, mais le plan serait en cours d'élaboration, alors que 'KDB' sera autorisé à négocier avec des clubs dès le 1er janvier.