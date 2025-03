Kylian Mbappé, businessman: après le foot et le luxe, l'attaquant français investit dans un nouveau domaine

Son association Inspired By KM, visant à faire découvrir des activités sportives et culturelles à des jeunes, devient en outre le partenaire associatif officiel des Bleus, dont le F50, catamaran capable d'atteindre les 100km/h, arborera les couleurs dès le GP de Los Angeles ce week-end.

Depuis 2021, SailGP organise également l'Impact League, épreuve extra-sportive qui oblige chaque équipe engagée à mener des actions sociales et environnementales, établissant un classement avec des points et offrant un prize-money. Ce classement a été "au coeur des discussions" entre l'équipe de France et le clan Mbappé, explique Quentin Delapierre.

"C'est une nouvelle incroyable. On ne pouvait pas rêver meilleur ambassadeur (...) Ca va mettre en lumière ce qu'on fait et nous donner une audience qu'on ne touchait pas auparavant", s'est réjoui auprès de l'AFP Quentin Delapierre, pilote de l'équipe de France SailGP.

"De la notoriété en plus"

Mbappé n'est pas le premier sportif de renommée mondiale à s'engager dans le monde du SailGP: en 2023, l'ancien pilote de F1, Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, a annoncé la création d'une équipe allemande. L'année suivante, la skieuse américaine Lindsey Vonn, 82 victoires en Coupe du monde, a rejoint le Conseil d'administration de l'équipe des Etats-Unis.

"Le fait d'avoir des personnalités comme eux sur le circuit, c'est forcément de la notoriété en plus", a convenu Quentin Delapierre. Et de souligner que "SailGP a brisé pas mal de codes": ses organisateurs ayant "rapproché la voile des côtes, elle est beaucoup plus accessible au public. On nous fait régater dans des tout petits endroits, c'est du pain béni pour les médias et les spectateurs".

Avec SailGP, Mbappé persévère dans sa stratégie d'investissements diversifiés. Outre son arrivée dans le capital du SM Caen, dont il est devenu l'été dernier l'actionnaire principal (80% des parts), et sa participation minoritaire chez Loewe, l'attaquant du Real Madrid a aussi misé sur Sorare, plateforme de fantasy football reposant sur les NFT.

Il a par ailleurs fondé en 2022 Zebra Valley, une société de production de contenus vidéos et de divertissement, axée sur le sport, la musique, la technologie et le gaming, avec laquelle la NBA a signé un partenariat, et cofondé KM Influence, une agence spécialisée dans la gestion de l'image et des droits d'utilisation de marques pour les sportifs.