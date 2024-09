Kylian Mbappé et le PSG s'engagent dans un bras de fer juridique au long cours

Dans la foulée de cette annonce, le club a indiqué, dans un communiqué: "Compte tenu des limites du champ juridique de la commission pour prendre une décision complète sur ce dossier, l'affaire doit désormais être contestée devant une autre juridiction."

"Le PSG se réjouira de présenter l'ensemble des faits au cours des mois et de l'année à venir", ajoute-t-il.

Des termes qui ne laissent aucun doute sur le fait que le PSG se prépare à une bataille juridique au long cours. "Nous ne payons pas", a ajouté auprès de l'AFP une source proche de la direction, selon laquelle c'est au joueur de saisir un tribunal - et non l'UEFA ou la FIFA, qui ne feraient pas plier non plus le club de la capitale.

Le PSG estime que Mbappé a intérêt au compromis plutôt que de s'engager dans des procédures longues et incertaines.

Dans l'immédiat, la décision de la commission juridique de la Ligue constitue néanmoins un revers pour le PSG, qui se réjouissait mercredi de la demande de médiation et critiquait le joueur de ne pas l'avoir acceptée.