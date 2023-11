L1: Jonathan Gradit, le sous-coté devenu "symbole" de Lens

De tous les joueurs du championnat de France, il est sans doute l'un des plus sous-cotés. Qui d'autre que les supporters des Sang et Or connaissent Jonathan Gradit ?

Il a fini entouré par tous ses coéquipiers, banc compris, venus partager leur joie avec ce taulier du vestiaire lensois. "Tout le monde est venu, était content pour moi, ça montre que je suis apprécié, et ça me fait plaisir, souffle-t-il dans un sourire. Il n'y a pas eu de célébration, j'ai appelé tout le monde pour ne pas être ridicule. Je ne suis pas habitué, j'étais pris par l'émotion, j'avais presque les larmes aux yeux, j'essayais de rester moi-même."

C'est-à-dire un joueur discret, travailleur, accrocheur, qui se fond dans le collectif. Bref, l'archétype du joueur qu'apprécie l'entraîneur Franck Haise.

"Le but de Jonathan Gradit est un symbole, loue le Normand. Il est là depuis la Ligue 2. On n'a pas toutes les qualités, mais on en a un certain nombre. Jonathan Gradit a ces qualités (...) de générosité, de dépassement de soi, de progression. C'est un joli clin d'œil."

- Très solide en C1 -

Au club, le travail du joueur formé par les Girondins de Bordeaux est très apprécié, comme en témoigne la prolongation de son contrat jusqu'en 2026 signée en début d'année.

Arrivé dans l'Artois à l'été 2019 en provenance de Caen, où il évoluait dans un système à quatre défenseurs, le N.24 est l'un des quatre joueurs de l'effectif actuel à avoir évolué en Ligue 2 avec le club.

Débute alors son ascension avec les Sang et Or, vers l'élite d'abord, puis ses sommets à l'issue de la saison passée où Lens termine deuxième. Vient enfin l'accession à la compétition de clubs suprême: la Ligue des champions.

Même parmi les étoiles, Gradit ne pâlit pas. Bien au contraire. "La perceuse", comme il est surnommé affectueusement, a été l'un des meilleurs joueurs de son équipe à Séville (1-1), puis à domicile contre Arsenal (victoire 2-1) et face au PSV Eindhoven (1-1), repoussant les assauts d'ailiers pourtant réputés.

Si Lens semble avoir atteint son plafond à Eindhoven, perdant le match retour (1-0), Gradit continue de repousser le sien, sans faire de bruit.