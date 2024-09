L1: le Niçois Franck Haise, de retour à Lens entre héritage et succession

Partager:

MIGUEL MEDINA L'entraîneur de Nice Franck Haise fait son retour à Lens samedi (17h00) lors de la sixième journée de Ligue 1, dans une ville qu'il a ramenée dans l'élite du football français, jusqu'à en devenir un emblème. L'enjeu sportif est là. Les Lensois de Will Still, parfois pas assez transcendants, sont toujours invaincus en Ligue 1 (quatrièmes, neuf points). En face, Nice (septième, sept points), incandescents devant Saint-Étienne le week-end dernier (8-0), est sorti frustré de la réception de la Real Sociedad en Ligue Europa (1-1) et débarque dans l'Artois avec une myriade de blessés.

Voilà pour l'aspect terrain avec Franck Haise qui prédit "une grande intensité à Bollaert". Parce qu'au-delà du jeu, il y a le "je" que personne n'occulte, à commencer par le principal concerné, qui s'assiéra sur le banc visiteur quatre mois après son départ. "Je vais retrouver plein de gens, apprécie l'entraîneur niçois. J'ai eu beaucoup d'excellents moments à Lens." C'est peu dire: sept saisons dont quatre et demies à gérer l'équipe première avec une remontée en Ligue 1, la saison 2022-2023 conclue à la deuxième place du championnat, un point seulement derrière le champion parisien, suivie d'une campagne de Ligue des champions. - "Empreinte marquante et durable" - Certains imaginaient même pour le Normand de 53 ans, à l'époque où son départ était loin d'être acté, une statue en guise d'hommage sur le parvis de Bollaert.

"Son empreinte a été marquante et durable, en convient Benjamin Parrot, directeur général délégué du club sang et or. Sur le plan de la vie du Racing, il a incarné ce qu'on peut appeler un coach de club, c'est-à-dire une figure accessible qui se mêle aux salariés, participe à la vie du club au sens large." Mais en football, tout va souvent très vite et la passion peut transformer les émotions. Le président lensois Joseph Oughourlian a insufflé une nouvelle organisation durant l'intersaison avec le départ du directeur général Arnaud Pouille, comblée par l'arrivée de Pierre Dréossi puis de Diego Lopez à la direction sportive. Franck Haise a filé à Nice et Will Still est venu "s'inscrire parfaitement, avec son énergie et sa personnalité, dans ce sillage fondamental ici", poursuit Benjamin Parrot, celui d'un entraîneur immergé dans son territoire.