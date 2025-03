La femme du coach belge Will Still gravement malade: "Il y a des choses plus importantes dans la vie que le football"

Vainqueur avec son équipe de Lens sur le terrain de Marseille, Will Still a savouré alors qu'il vit des moments compliqués sur le plan personnel.

"On a eu pas mal de critiques, justes et moins justes. Mais on savait qu'à un moment la chance allait tourner. C'est important pour le groupe et pour se prouver à nous-mêmes qu'on n'est pas morts", a d'abord déclaré l'entraîneur lensois, avant d'être interrogé sur l'état de santé de sa compagne.

"Ça fait un bien fou", a reconnu l'entraîneur de Lens Will Still samedi après la victoire de son équipe 1-0 sur la pelouse de Marseille, qui intervient alors qu'il traverse un moment difficile dans sa vie personnelle.

"C'est chaud. Il y a des choses plus importantes dans la vie que le foot et une frappe qui va en lucarne. J'ai été honnête avec les gars, je leur ai dit que ma femme était dans le coma. Maintenant elle est stable, elle va bien. Et ce soir on a pris trois points, c'est bien", a expliqué le technicien belge.

"Je suis payé pour faire ça, je me dis que c'est mon devoir. Quand je suis rentré samedi je savais qu'elle était dans le meilleur endroit possible pour se soigner. Je lui avais demandé si je devais repartir et elle m'avait dit d'y aller. Voilà, les choses avancent, ça va prendre le temps que ça prendra", a-t-il ajouté.