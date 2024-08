La journée du mercato du 20/08: City va retrouver une ancienne star, Chelsea refuse une offre pour Lukaku

L'Atlético Madrid va peut-être rapidement prêter Arthur Vermeeren. Arrivé l'hiver dernier, le Diable Rouge ne parvient pas à se faire une place dans le noyau et l'Olympique de Marseille, le Bayer Leverkusen et Leipzig seraient intéressés par un prêt d'une saison.

EXCL: RB Leipzig, Olympique Marseille and Bayer Leverkusen are keen on signing Arthur Vermeeren on initial loan deal.



Understand Atlético Madrid are open to loaning him out as Vermeeren wants to play regularly this season.



Negotiations and decision to follow soon. pic.twitter.com/hEgSwj0W2Q