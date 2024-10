"La pelouse, c'est fini": Iniesta, légende du Barça et de la Roja, prend sa retraite

Son parcours l'a mené du Barça, son club formateur où le milieu offensif a passé 16 ans, disputant 674 matches, à l'Emirates Club, aux Emirats arabes unis, où il a fait une dernière pige d'un an après cinq saisons passées au Japon, au Vissel Kobe.

"Être sur la pelouse, c'est fini", a conclu après l'évocation de sa carrière Iniesta.

"Je ne peux pas rester loin du football, c'est ma vie et cela continuera à être ma vie. Maintenant, je dois continuer à me former, je suis en train de passer mon diplôme d'entraîneur et c'est la prochaine étape", a-t-il poursuivi. "J'essaierai de revenir pour faire un grand travail, mais ce ne sera pas en courant derrière le ballon, mais depuis un autre endroit".

Formé à la Masia, la pépinière du FC Barcelone, Iniesta est considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club catalan, symbolisant, avec Xavi et Lionel Messi, la domination du jeu collectif du Barça au niveau européen entre 2008 et 2015.