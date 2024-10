"La prochaine fois, je te tue": un arbitre craque, menace un joueur de mort et se retrouve suspendu

Fabio Maresca fait face à quelques sérieux problèmes. L'arbitre italien, qui officie en Italie, mais aussi au Koweït et sur la scène européenne, vient d'être suspendu pour un mois en Italie. La faute à un mauvais comportement survenu ce week-end, lors du choc entre Al Kowait et Al Arabi, deux des plus grands clubs du championnat local.

Arbitre principal de la rencontre, Maresca aurait lancé des menaces de mort à un joueur, à qui il s'adressait sur le terrain. C'est le Corriere della Sera qui relate cette histoire. Dans un premier temps, l'arbitre aurait affirmé avoir déclaré "à la prochaine", mais un rapport adressé aux dirigeants d'Al Arabi fait état de propos plus virulents. "La prochaine fois, je te tue", aurait ainsi lancé l'arbitere à Khaled Al Murshed.