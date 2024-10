Personne ne l'a vu venir: le Barça envisagerait de recruter... Neymar

8 ans plus tard, le Barça pourrait bien à nouveau compter Neymar dans ses rangs. C'est du moins ce qu'avance le journal catalan Sport, qui annonce que le club espagnol surveille de très près la situation de Neymar. La star brésilienne est en proie aux doutes en Arabie Saoudite. S'il dispose d'un contrat colossal à Al-Hilal, le Brésilien joue peu, la faute surtout à une vilaine blessure aux ligaments du genou. Absent depuis un an, il est sur le point de revenir aux affaires, lui qui a repris les entraînements ces derniers jours.

Flamengo, un club brésilien bien connu, poursuit le même rêve, mais la comparaison avec le Barça est presque impossible. L'intérêt du club catalan aurait plus de poids. Lors de son premier passage, Neymar formait un trio magique avec Messi et Suarez. Il a joué 186 matchs avec le FC Barcelone entre 2013 et 2017 et un retour a été envisagé à plusieurs reprises avant ce départ vers Al-Hilal en 2023.