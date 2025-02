Largué lors du derby de Santos, Neymar réagit et rejette la faute... sur le ballon du match

Deux nuls et une défaite, zéro but, zéro passe décisive: les débuts de Neymar, en manque de rythme flagrant pour son retour à Santos, sont pour l'instant poussifs.

Grâce à un doublé de Yuri Alberto (17e, 44e) et à un Memphis Depay en grande forme, ce sont les Corinthians qui ont empêché cette fois la star de 33 ans de s'exprimer dans ce derby paolista entre deux clubs jouant en noir et blanc.

A la peine depuis son retour dans son club formateur en provenance d'Al-Hilal en Arabie saoudite, Neymar a été copieusement sifflé dans l'antre des Corinthians par les supporters adverses peu reconnaissants envers le meilleur buteur de la Seleçao. Le capitaine de Santos a eu une occasion nette d'égaliser (28e) mais le gardien a repoussé sa frappe à ras de terre. Après une seconde période plus compliquée, Ney a quitté le terrain sous les huées à la 67e minute.