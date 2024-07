Le départ d'Aubameyang ouvre un nouvel épisode dans le feuilleton du "grand attaquant" de l'OM

Entre les échecs sportifs, malgré des dizaines de millions d'euros dépensés, et les réussites trop courtes, le club olympien peine à trouver de la stabilité à ce poste depuis une dizaine d'années.

Le feuilleton du "grand attaquant" qui anime chaque mercato estival à Marseille a été relancé mercredi avec le départ annoncé du buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l'arrivée possible de l'Anglais Mason Greenwood sur fond de polémique liée à des violences conjugales.

Arrivé libre il y a un an en provenance de Chelsea, Aubameyang n'avait pas rassuré les supporters olympiens, qui craignaient que l'ex-attaquant du FC Barcelone et d'Arsenal vienne à Marseille en pré-retraite.

Malgré une saison décevante pour l'OM, avec une huitième place en championnat et de multiples changements d'entraîneurs, le buteur gabonais a été le meilleur joueur du club avec 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Il avait même battu au passage le record historique de buts en Ligue Europa (34 buts) et avait été nommé meilleur joueur de la compétition.

Mais l'attaquant gabonais de 35 ans a annoncé mercredi son départ du club olympien sur Instagram et les rumeurs l'envoient au club saoudien d'Al-Qadsiah.