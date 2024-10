Le nouveau sélectionneur de l'Angleterre enfin connu ? Un grand nom se rapproche du banc des Three Lions

L'Angleterre est toujours sans entraîneur depuis le départ de Gareth Southgate après l'Euro 2024. Selon la presse allemande, cependant, Thomas Tuchel pourrait prochainement être nommé à la tête des Three Lions.

L'Angleterre continue de se chercher un entraîneur. Depuis la fin de l'Euro 2024, c'est Lee Carsley qui assure l'intérim, après le départ de Gareth Southgate. Depuis lors, la sélection a entamé son parcours en Ligue des Nations, avec 2 victoires en Irlande et contre la Finlande, avant de chuter contre la Grèce. Selon le Bild et Welt TV, les Three Lions pourraient finalement s'attacher les services d'un grand nom du football.

En effet, la fédération serait en négociation avec Thomas Tuchel. L'entraîneur allemand sera même proche d'un accord avec la fédération anglaise et pourrait ainsi s'installer sur le banc dans les prochaines semaines, entamant son premier passage en tant que sélectionneur. Il faut dire qu'il connaît bien l'Angleterre, lui qui a travaillé à Chelsea entre 2021 et 2022. Il sort d'un passage compliqué du côté du Bayern Munich.

Tout doit encore être bouclé, mais cette arrivée serait, sans aucun doute, un solide coup de la part des Anglais.