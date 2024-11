L'entraineur du Real Madrid tente d'éteindre l'incendie autour de Kylian Mbappé: "Oui, il peut mieux jouer, mais..."

"Le problème de Mbappé est le problème que nous avons tous. L'idée est d'essayer de donner notre meilleure version, pas seulement lui mais moi aussi et les autres joueurs", a-t-il poursuivi. "Oui, il peut mieux jouer, mais nous pouvons tous faire mieux et nous essaierons de le faire", a encore dit le technicien qui a souligné que Mbappé était "nouveau ici et s'adapt(ait). Il a marqué huit buts et a réussi des passes décisives".

Recrue phare du mercato estival madrilène, l'ancien attaquant du PSG n'affiche toutefois pas les mêmes statistiques qu'à Paris et traverse une mauvaise passe sur et en dehors du terrain (Euro raté, litige financier avec le PSG, accusations de viol portées par la presse suédoise).

L'attaquant n'avait pas été retenu par le sélectionneur Didier Deschamps pour les matches de novembre de l'équipe de France, après avoir déjà manqué ceux d'octobre. Le coach des Bleus avait estimé que "c'était mieux comme ça". Il avait également évoqué "l'état psychologique fragile" de son capitaine.